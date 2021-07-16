У РНБО анонсували нові обмежувальні заходи щодо країн, де поширюються нові штами коронавірусу

Кабінет міністрів може незабаром ухвалити нові обмеження щодо країн, де поширюються нові штами коронавірусу дельта та лямбда. Про це на брифінгу 16 липня заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

«Ви знаєте, що з’явилися два нові штами дельта та лямбда, які викликають у нас занепокоєння розповсюдженням на території нашої країни. Був заслуханий міністр охорони здоров’я пан Ляшко, і найближчим часом Кабінет міністрів ухвалить додаткові заходи реагування на цю загрозу. Тому що це дуже небезпечно, тому що, як вам всім відомо, на превеликий жаль, воно вже стосується не тільки дорослого населення, а й дітей», – сказав Данілов.

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Він зазначив водночас, що, за попередніми даними дослідження РНБО, наразі близько 38-40% людей в Україні мають імунітет до COVID-19. Втім, це, за словами секретаря РНБО, не привід відмовлятися від обмежень. Данілов також закликав громадян України якомога швидше вакцинуватися.

На питання журналістів він уточнив, що нові обмеження стосуватимуться передусім тих країн, де поширюються нові штами.

«Це Індія, Росія, Білорусь і ще дві країни Євросоюзу. Ми будемо ставити вимоги для того, щоб якомога зменшити кількість людей, які звідти будуть перетинати (кордон – ред.). Більш того, ми не виключаємо, що Кабінет міністрів ухвалить додаткові заходи стосовно цих країн. Це відповідальність Міністерства охорони здоров’я, вони відпрацюють із Кабінетом міністрів, він видасть публічну інформацію з цього приводу», – анонсував Данілов.

Про початок третьої хвилі пандемії СOVID-19 Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила 15 липня. Однією з основних причин зростання захворюваності на СOVID-19 вважають штам коронавірусу «дельта», раніше відомий як «індійський». Цей штам є значно заразнішим, ніж поширені досі штами. На цей час він уже став найпоширенішим у низці країн, і очікується, що незабаром він стане найпоширенішим у всьому світі.