Коронавірус: в Україні за минулу добу зафіксували 737 нових випадків

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили про 737 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за минулу добу в Україні. Згідно з повідомленням, захворіли 50 та 16 медиків.

Також за минулу добу госпіталізовано – 422 людини, 17 – померли і 616 – одужали.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (224), Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях.

«За добу протестовано методом ПЛР – 18 276 осіб, методом ІФА – 8 942 особи, експрес-тестами – 14 372 особи», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні захворіли 2 243 605 людей, одужали – 2 180 281, померли – 52 702.