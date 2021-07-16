Шмигаль розповів, як зросте зарплата медиків наступного року

Уряд ставить собі за мету збільшити зарплату українських медиків до середньоєвропейського рівня або хоча б до рівня сусідніх країн. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання депутатів в парламенті.

За його словами, оплата вже зросла цього року. Зокрема, на доплату в розмірі 300% було витрачено 3,4 мільярда гривень до основного посадового окладу.

«Хочу сказати про середні зарплати. В екстреній медицині понад 21 тисяча у 2020 році, в 2021 році планується на рівні 29 869 гривень. У первинці заробітна плата на сьогодні 15 652 гривні, на другий рік планується 16 357 гривень. На вторинці майже 11 тисяч, там без декількох гривень, і 13 300 на наступний рік заплановано. Загалом середня зарплата в медицині в 2020 році – 11 553, на наступний рік планується майже 14 з половиною тисяч гривень», – сказав глава уряду.

Згідно з постановою уряду «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 23.03.2020 № 246, на період здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з COVID-19, встановлюється додаткова доплата у розмірі до 300 відсотків заробітної плати медичних працівників.

18 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ, що встановлює орієнтир мінімального рівня оплати праці медиків: не менше 13,5 тисяч гривень для середнього медичного персоналу й не менше 20 тисяч гривень для лікарського складу.