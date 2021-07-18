США продовжуватимуть надавати допомогу Україні – посольство щодо прибуття вакцини від Moderna

Посольство США в Україні у день прибуття великої партії доз вакцини компанії Moderna від американського уряду відзначило, що Вашингтон і надалі надаватиме допомогу Києву.

«Раді оголосити про прибуття 2 000 040 доз вакцин від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna, наданих Україні через механізм COVAX. Сполучені Штати продовжуватимуть надавати допомогу Україні та робити все можливе, щоб побудувати світ, який буде безпечнішим та більш захищеним від загрози інфекційних хвороб», – повідомили американські дипломати у твітері.

Раніше сьогодні міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що Україна отримала 2 мільйони доз вакцини компанії Moderna від уряду США – в рамках глобальної ініціативи COVAX. За його словами, вакцина з цієї поставки призначена для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації. Розвезення в регіони мали розпочати сьогодні, до середи вакцина очікується в кожній області.

Препарат Moderna є однією з вакцин від COVID-19, які Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила для екстреного застосування. Курс щеплення передбачає інтервал між двома дозами вакцини у 28 днів.