Україна отримала 2 мільйони доз вакцини Moderna від COVID-19 – Ляшко

Україна 18 липня отримала 2 мільйони доз вакцини компанії Moderna від уряду США, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, вакцини надані в рамках глобальної ініціативи COVAX.

«Вакцина з цієї поставки призначена для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації. Розвезення в регіони розпочнемо вже сьогодні, до середи вакцина буде в кожній області», – пише міністр на своїй фейсбук-сторінці.

Він звернув увагу на те, що препарат Moderna є однією з вакцин від COVID-19, які Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила для екстреного застосування. Курс щеплення передбачає інтервал між двома дозами вакцини у 28 днів.

Ляшко закликав українців вакцинуватися якомога швидше. За його даними, від початку кампанії з вакцинації щеплення отримали понад 4 мільйони українців.

За даними МОЗ, за добу 17 липня проти COVID-19 вакциновані 50 435 людей. Загалом за час кампанії одну дозу вакцини отримали 2 638 939 людей, дві дози – 1 422 536 осіб, з них двоє отримали одну з доз за кордоном.