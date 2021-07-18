Коронавірус: за добу в Україні виявили 229 нових хворих на COVID-19

За добу 17 липня в Україні діагностували COVID-19 у 229 людей, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Крім того, 382 хворих госпіталізувати, восьмеро померли. У 241 пацієнта констатували одужання.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (50), місті Київ (43), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях», – йдеться в повідомленні МОЗ.

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Медики здійснили 13 429 тестувань методом ПЛР і 2 158 – методом ІФА. Також здійснено 9 495 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 – 9 495.

Загалом, за офіційними даними, в Україні за час пандемії захворіли понад 2,24 мільйона людей, більше ніж 2 181 одужали, 52 726 померли.