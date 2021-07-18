Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Коронавірус

Коронавірус: за добу в Україні виявили 229 нових хворих на COVID-19

За даними МОЗ, найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (50), місті Київ (43), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях

За добу 17 липня в Україні діагностували COVID-19 у 229 людей, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Крім того, 382 хворих госпіталізувати, восьмеро померли. У 241 пацієнта констатували одужання.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (50), місті Київ (43), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях», – йдеться в повідомленні МОЗ.

Читайте також: У РНБО анонсували нові обмежувальні заходи щодо країн, де поширюються нові штами коронавірусу

Медики здійснили 13 429 тестувань методом ПЛР і 2 158 – методом ІФА. Також здійснено 9 495 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 – 9 495.

Загалом, за офіційними даними, в Україні за час пандемії захворіли понад 2,24 мільйона людей, більше ніж 2 181 одужали, 52 726 померли.

Центр вакцинації на ВДНГ у Києві
Embed
Центр вакцинації на ВДНГ у Києві

No media source currently available

0:00 0:01:58 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG