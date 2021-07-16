ВООЗ закликає Китай бути більш відкритим у питанні походження коронавірусу

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус сподівається на кращу співпрацю та доступ до даних із Китаю в пошуках походження коронавірусу. Гебреєсус заявив 15 липня, що отримання доступу до необроблених даних стало проблемою для міжнародної групи, яка поїхала до Китаю на початку цього року для розслідування причин спалаху.

ВООЗ просить Китай бути прозорим і співпрацювати, особливо щодо інформації, яку організація просила на початку пандемії, сказав голова ВООЗ. Він також наголосив на «тиску», щоб виключити теорію, нібито коронавірус міг випадково поширитися з китайської державної лабораторії в місті Ухань.

Перший етап розслідування ВООЗ у лютому дійшов висновку, що навряд чи вірус вийшов із лабораторії, але експерти заявили, що необхідне подальше дослідження. Зараз Гебреєсус каже, що ВООЗ потребує «прямої інформації про те, яка була ситуація в цій лабораторії до і на початку пандемії».

Раніше цього тижня ВООЗ оголосила про початок у світу третьої хвилі пандемії COVID-19.