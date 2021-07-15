ВООЗ заявляє про зростання смертності від COVID-19 у світі

Смертність від COVID-19 знову зростає у всьому світі, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), пояснюючи тенденції уповільненням вакцинації, послабленням запобіжних заходів, зокрема, носіння масок, і швидким поширенням штаму «дельта».

Смертність зросла минулого тижня після дев’яти тижнів поспіль спаду, заявляють фахівці ВООЗ. У цілому у світі минулого тижня померли від коронавірусної інфекції нового типу понад 55 тисяч людей, і це на 3% більше, ніж за тиждень до цього.

Минулого тижня число випадків зросло на 10% і склало майже 3 мільйони, лідерами в поширенні COVID-19 є Бразилія, Індія, Індонезія та Велика Британія, заявила ВООЗ 14 липня.

ВООЗ вказує, що варіант «дельта» вже зафіксований у 111 країнах і, як очікується, стане домінувати у всьому світі впродовж найближчих місяців.