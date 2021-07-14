Минулої доби в Україні вакцинували понад 100 тисяч людей – МОЗ

В Україні за добу від COVID-19 щепили 101 246 людей, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 57 827 людей, повністю імунізовані – 43 419 людей.

Протягом доби працювали 659 мобільні бригади, 1518 пунктів щеплення, 33 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 415 054 людини, з них отримали одну дозу – 2 415 052 людей, повністю імунізовані – 1 258 703 людини. Загалом проведено 3 673 755 щеплень.

Станом на 13 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 799 677 людей.