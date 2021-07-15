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Новини | Коронавірус

Росія далі б’є рекорди смертності від COVID-19

Уперше понад 700 смертей від COVID-19 у Росії зареєстрували 6 липня. Відтоді показник нижче цієї позначки не опускався

У Росії через COVID-19 за добу 14 липня померла 791 людина, повідомляє оперативний штаб. Це максимальне значення з початку епідемії.

Найбільше число смертей від COVID-19 за останню добу зафіксовано в Москві (101) і Санкт-Петербурзі (108).

У російській столиці виявлено 5237 випадків COVID-19 за останню добу, це більш як на 30% перевищує показники попередньої доби.

За останню добу в Росії виявлено 25 293 випадки коронавірусної інфекції, всього з початку епідемії по країні зареєстровано понад 5,8 мільйона випадків.

До Росії прийшов штам коронавірусу «дельта», який швидко поширюється. Понад 10 регіонів оголосили обов’язкову вакцинацію для окремих груп працівників. Майже 30 мільйонів росіян (це понад 20% населення) отримали перший компонент вакцини, повідомив міністр охорони здоров’я Михайло Мурашко.

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