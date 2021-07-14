У Росії зафіксований новий максимум добової смертності від COVID-19

У Росії за останню добу померли 786 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19. Це – максимум від початку пандемії. Вперше понад 700 смертей від COVID-19 у країні зареєстрували 6 липня. Відтоді показник нижче цієї позначки не опускався.

За останню добу у Росії виявили 23 827 нових випадків зараження коронавірусом, повідомили в оперативному штабі. Виписали понад 21 тисячу пацієнтів.

Найбільша кількість хворих, як і раніше, у Москві – 3966. Однак це мінімальне значення з 9 червня. Смертність від COVID-19 у російській столиці продовжує триматися на високому рівні. За вчорашній день померли 109 осіб. Одужали за добу 7 519 пацієнтів.

За даними міського департаменту охорони здоров’я, у червні 2021 року в Москві померли 16 271 людина. Це на 24 відсотки більше, ніж у червні минулого року. COVID-19 як основну або супутню причини смерті було зазначено у 5527 випадках. Причиною зростання смертності у московські чиновники назвали штам «дельта» і аномальну спеку.

На початку червня у Росії почала різко зростати кількість хворих на COVID-19.