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Новини | Коронавірус

МОЗ: за два тижні в Україні зробили 1 млн щеплень від COVID-19

За добу від COVID-19 щепили 108 759 людей

За два тижні липня в Україні зробили 1 мільйон щеплень від COVID-19, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За добу від COVID-19 щепили 108 759 людей. Одну дозу отримали 61 580 людей, повністю імунізовані – 47 179 людей.

Протягом доби працювали 674 мобільні бригади, 1538 пунктів щеплення, 45 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 476 634 людини, з них отримали одну дозу – 2 476 632 людини, повністю імунізовані – 1 305 882 людини. Загалом проведено 3 782 514 щеплень.

Станом на 14 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 804 621 людина.

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