МОЗ про поширення штаму «Дельта» в Україні: ситуація погіршується

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що в Україні зростає кількість заражень коронавірусом штаму «Дельта», вже зареєстрували 17 випадків.

«Більшість – на рівні Києва, бо тут кращий доступ до лабораторних потужностей і більше іноземців. Два первинних випадки в нас зареєстровано в Олександрівській лікарні (Києва – УП), п’ять – у Центрі громадського здоров’я. 7 випадків – у Закарпатській області і 3 – у Львівській. Тобто Київ, Львівщина і Закарпаття – три регіони, де офіційно зареєстрована «Дельта», – сказав Кузін в інтерв’ю виданню «Українська правда».

За його словами, майже кожен із цих 17 виїжджав за кордон, зокрема до Росії.

Однак деякі випадки не пов’язані з перетином державного кордону.

«Це по суті вже вторинні випадки інфікування, що сталися під час спілкування або поширились у домашніх осередках. Тобто «Дельта» поступово поширюється в межах України», – сказав головний санлікар.

За його словами, чотири країни, з якими межує Україна, вже зареєстрували в себе цей штам – це Росія, Польща, Румунія, Словаччина. Інформацію з Угорщини та Білорусі зараз перевіряє Всесвітня організація здоров’я.

«У середньому «Дельта» заміщує штами, що вже циркулюють на території країни, за чотири тижні. Це доволі швидко. Що ми бачимо по його характеристиках: він справді є на 50% більш трансмісивним, тобто швидше передається. Він призводить до більшої кількості госпіталізацій – майже у 2,6 разів частіше за «Альфу» і до більшої потреби в невідкладній допомозі – приблизно в 1,6 разів», – наголосив Кузін.

Крім того, він додав, що вакцина діє на штам «Дельта» не так ефективно.

Про перших двох хворих, які захворіли через штам «Дельта», в Україні виявили у червні.