В Україні виявили 846 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу 28 липня зафіксовано 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 60 дітей і 41 медпрацівник, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу шпиталізували 480 людей, 510 – одужали, 25 людей померли.

За добу здійснили понад 42,5 тисячі тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 250 907 людей, 52 916 – померли.