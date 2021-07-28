Зеленський розкритикував заходи безпеки проти COVID-19 під час хресного ходу

Президент України Володимир Зеленський заявив про недостатні заходи безпеки проти коронавірусної інфекції нового типу під час проведення хресної ходи, організованої УПЦ МП 27 липня в Києві. Про це він сказав під час пресконференції у межах форуму «Україна 30».

«Учора у нас була хода… 55 тисяч людей. Можна по-різному ставитися. Я розумію, що це свято. Але від київської влади я не бачив комунікації, всі бояться комунікувати. Розумію, що це велике свято, і не хочуть людям казати прямо: «Будьте обережні». 55 тисяч людей приїхало в Київ, більшість цих людей – похилого віку. Треба бути обережними. Вони повинні були йти всі в масках, хоча б так. Я масок там не бачив», – зазначив Зеленський.

Глава держави також повідомив про готовність України до нової хвилі захворювання восени.

«Я вважаю, що ми готові (до осінньої хвилі – ред.) щодо лікарень, щодо ліжкомісць, щодо кількості швидких, щодо заробітної плати лікарів…З усім цим ми готові на сучасному рівні, на рівні інших європейських країн, і точно не гірше. Щодо лікарень і кисню ми готові краще, аніж багато інших європейських країн», – додав президент.

Адепти Української православної церкви (Московського патріархату) провели 27 липня на Володимирській гірці в Києві молебень із нагоди 1033-ї річниці хрещення Русі. Лише незначна частина учасників урочистостей мала на обличчях захисні маски. За оприлюдненими даними Національної поліції, на хресну ходу УПЦ (Московського патріархату) зібралися близько 55 тисяч громадян.