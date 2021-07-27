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У Києві 28 липня обмежать рух транспорту в центрі – патрульна поліція

Завтра митрополит ПЦУ Епіфаній проведе молебень біля пам’ятника князю Володимиру

У Києві завтра, 28 липня, знову обмежать рух транспорту через «проведення заходів». Про це повідомили у патрульній поліції.

«Буде тимчасово обмежено рух всіх видів транспортних засобів на вулиці Трьохсвятительській. Патрульні забезпечуватимуть порядок та безпеку аби все відбулось без порушень», – мовиться у повідомленні.

Правоохоронці закликали учасників заходів не порушувати правопорядок та «не піддаватися на провокації».

Патрульні також опублікували схему перекриття руху:

Сьогодні рух у центрі Києва був обмежений через проведення хресної ходи до річниці хрещення Русі Українською православною церквою (Московського патріархату), яка офіційно відзначається 28 липня.

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Лише незначна частина учасників урочистостей мала на обличчях захисні маски

У Православній церкві України заходи з цього приводу почали ввечері 27 липня зі всенічного бдіння. 28 липня о 8:30 розпочнеться літургія, яку також очолить предстоятель ПЦУ. Об 11:00 урочистості триватимуть на Володимирській гірці, де митрополит Епіфаній проведе молебень біля пам’ятника князю Володимиру. Масштабної ходи, як у минулі роки, у ПЦУ не планували, посилаючись на пов’язані з пандемією обмеження.

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