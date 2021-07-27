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Новини | Суспільство

ПЦУ проводить урочистості з нагоди річниці хрещення Руси-України

Урочисті служби Божі очолює предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Православна церква України всенічним бдінням розпочала відзначення 1033-ї річниці хрещення Руси-України. Службу очолює предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, повідомив представник пресслужби церкви священник Михайло Омелян.

28 липня о 8:30 розпочнеться літургія, яку також очолить предстоятель ПЦУ. Об 11:00 урочистості триватимуть на Володимирській гірці, де митрополит Епіфаній проведе молебень біля пам’ятника князю Володимиру.

«Такої масштабної хресної ходи від Михайлівського собору до пам’ятника святому Володимиру, яка відбувалася у попередні роки, не буде. Ті віряни, які прийдуть помолитися сюди, до собору, на літургію, разом із предстоятелем попрямують до пам’ятника Володимиру», - сказав Омелян.

Адепти УПЦ (Московського патріархату) вийшли на хресний хід у Києві – фоторепортаж
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Адепти УПЦ (Московського патріархату) вийшли на хресний хід у Києві – фоторепортаж

Лише незначна частина учасників урочистостей мала на обличчях захисні маски

27 липня УПЦ (Московського патріархату) провела хресну ходу з нагоди річниці хрещення Київської Русі. У заході взяли участь десятки тисяч адептів УПЦ (МП).

ПЦУ відмовилася від проведення хресної ходи, посилаючись на пов’язані з коронавірусною інфекцією нового типу обмеження.

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