Поліція попередила про перекриття руху транспорту в Києві 27 липня

Поліція посилює контроль за порядком і попередила про обмеження руху на низці вулиць у Києві 27 липня через відзначення 1033-ї річниці Хрещення України-Русі.

Зокрема, з 6:00 перекрито рух:

на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);

на вулиці Михайлівська (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);

на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирська до Володимирського проїзду);

на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);

на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Поштової площі);

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);

на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).

Від 14:00 перекриють рух:

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);

на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московська до площі Слави);

на вулиці Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельної);

на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);

на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).

За повідомленням поліції, 27 липня, згідно з поданими заявками, відбудеться хресний хід, присвячений 1033-ій річниці Хрещення України-Русі. Про намір провести хід 27 липня повідомили в Українській православній церкві, яка підпорядкована Московському патріархату (УПЦ (МП).

У Православній церкві України раніше вирішили, що у зв’язку з карантинними обмеженнями відзначати 1033-ліття Хрещення України-Русі 27-28 липня в Києві та єпархіях будуть без організації паломництва і традиційного хресного ходу, як і минулого року.