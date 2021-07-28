124 країни відкриті для українців – Кулеба

Для громадян України на даний час відкриті кордони 124 країн світу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Це літо набагато вільніше в плані подорожей, ніж минуле. Серед популярних туристичних напрямків вже відкриті Албанія, Болгарія, Греція, Грузія, Домініканська Республіка, Єгипет, Кіпр, Куба, Мальдіви, Об’єднані Арабські Емірати, Сейшельські острови, Таїланд, Туніс, Туреччина, Хорватія, Чорногорія», – сказав Кулеба під час онлайн-брифінгу 28 липня.

Він додав, що сьогодні загалом відкриті 26 європейських країн (Євросоюз плюс Велика Британія).

Міністр закликав громадян подорожувати також і Україною, а під час подорожей дотримуватися заходів безпеки, насамперед, вакцинуватися і виконувати всі правила в’їзду, інформація про які є на сайті МЗС.

Посли країн Європейського союзу 14 липня схвалили оновлений список країн, для яких скасовується пов’язане з пандемією COVID-19 обмеження на поїздки. До цього списку вперше увійшла Україна.

Рада Європейського союзу нещодавно оновила рекомендації про в’їзд іноземних туристів до країн ЄС за умов пандемії коронавірусної інфекції. Відповідно до нової версії документа, в’їзд дозволяється громадянам, які пройшли повний курс вакцинації не пізніше, ніж за два тижні до поїздки.

При цьому вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Це вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm.

Крім цього, члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де число заражень COVID-19 за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч людей.