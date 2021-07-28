Коронавірус: в Україні за добу вакцинували понад 143 тисячі людей

В Україні за добу 27 липня від COVID-19 вакцинували 143 328 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 86 952 людини, повністю імунізовані – 56 376 людей, йдеться в повідомленні.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, щеплено 3 264 715 людей, із них отримали одну дозу – 3 264 713 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 817 211 осіб.

За весь час пандемії в Україні, за офіційними даними, захворіли 2 250 061 людей. 52 891 – померли.