МОЗ: в Україні виявили 717 нових випадків COVID-19, найбільше – в Києві

В Україні за добу 27 липня виявили 717 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 36 дітей і 97 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби шпиталізували 507 людей, 459 – одужали, 15 людей померли.

За добу здійснили понад 46 тисяч тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) і Херсонській (43) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 250 061 людей. 52 891 – померли.