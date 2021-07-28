У США розглядають питання про обов’язкову вакцинацію від COVID-19 для федеральних службовців

​Президент Джо Байден заявив, що його адміністрація розглядає питання про те, чи вимагати від співробітників федеральних відомств вакцинації проти COVID-19. Тим часом, Центр контролю та профілактики захворювань США рекомендував повністю вакцинованим американцям знову почати носити маски в закритих приміщеннях у деяких громадських місцях.

Такі кроки відбуваються на тлі зростання занепокоєності через більш заразний штам коронавірусу «дельта», який викликає нові хвилі захворювання на COVID-19 у всьому світі.

Протягом кількох місяців США, здавалося, тримали пандемію значною мірою під контролем, багато обмежень були зняті зі швидким проведенням вакцинації.

Проте за останній місяць число щоденних випадків COVID-19 зросло майже вп’ятеро – до 57 тисяч, а кампанія вакцинації втратила оберти через побоювання людей щепитися й інші фактори.

Хоча кількість щоденно виявлених хворих становить приблизно чверть від піку піку в січні, тенденція викликає занепокоєння в той час, коли до більшості заражень призводить «дельта», а повністю вакцинована лише половина населення країни.

У нових рекомендаціях Центр контролю та профілактики захворювань зазначив, що навіть вакциновані люди повинні мати на собі маски в загальнодоступних приміщеннях у частині країни зі «значним і високим рівнем передачі», щоб зупинити поширення «дельти» і захистити невакцинованих.

Це стосується, зокрема, таких великих міст, як Нью-Йорк, Лос-Анджелес і Вашингтон, округ Колумбія.

Оголошення скасовує травневі рекомендації, які дали змогу мільйонам вакцинованих американців зняти захисні маски у більшості місць, за винятком громадського транспорту і лікарень.

Директорка центру Рошель Валенськи заявила, що ефективність вакцини залишається високою і у випадку штаму «дельта», але нові дані «вказують, що в рідкісних випадках деякі вакциновані люди ... можуть бути заразними і поширювати вірус».

Тим часом, адміністрація Байдена розглядає можливість вимагати від федеральних працівників надати докази, що вони були вакциновані від коронавірусу, або іншим чином проходити регулярне обстеження та носити маску.

У 2020 році в країні працювало понад 4,2 мільйона федеральних працівників, включаючи військових.

Департамент у справах ветеранів 26 липня став першим федеральним агентством США, яке почало вимагати щеплень для своїх медичних працівників.