У Токіо, що приймає Олімпіаду, зафіксували рекордний приріст хворих на COVID-19

У Токіо, де відбуваються літні Олімпійські ігри, виявили 2 848 нових випадків зараження коронавірусним захворюванням COVID-19. Це перевищило попередній добовий рекорд у понад 2,5 тисячі нових хворих, зафіксований у січні цього року.

Загалом у Токіо з минулого року, коли почалася пандемія, виявили понад 200 тисяч випадків COVID-19.

У місті діє надзвичайний стан.

За час пандемії в Японії підтвердили 870 тисяч випадків зараження COVID-19, понад 15 тисяч людей померли.

Олімпійські ігри в Токіо проходять із 23 липня до 8 серпня.

Напередодні організатори повідомили, що 153 людини з числа акредитованих на Олімпійські ігри в Токіо отримали позитивний тест на COVID-19. Серед хворих на коронавірус – 19 спортсменів.

У пресслужбі Міністерства молоді та спорту України Радіо Свобода повідомили, що серед тих, хто захворів, немає українців.

За різними опитуваннями, в Японії від 50 до 80 відсотків опитаних виступали за те, щоб узагалі скасувати Олімпійські ігри-2020, перенесені на 2021 рік через пандемію.