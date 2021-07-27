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Новини | Спорт

Олімпіада-2020: українські стрілки здобули «бронзу»

Олена Костевич та Олег Омельчук були влучніші за своїх суперників, представників Сербії Зорану Аруновіч і Даміра Мікеца, поціливши 16 очок проти 12

Українські стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук вибороли «бронзу» у змаганнях змішаних команд у стрільбі з пневматичного пістолета (дистанція 10 м) на Олімпійських іграх у Токіо, повідомив вранці 27 липня Національний олімпійський комітет.

«У напруженій боротьбі за третю сходинку олімпійського п’єдесталу наші спортсмени були влучніші за своїх суперників представників Сербії Зорану Аруновіч і Даміра Мікеца, поціливши 16 очок проти 12», – йдеться в повідомленні.

Це третя олімпійська нагорода української збірної.

У НОК повідомили, що 29 липня олімпійська чемпіонка Афін-2004 Олена Костевич змагатиметься за вихід до фіналу у стрільбі з малокаліберного пістолета з дистанції 25 метрів.

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