Олімпіада: 7 фактів про Ігоря Рейзліна, який виборов історичну нагороду для України

Український фехтувальник Ігор Рейзлін у бронзовому фіналі переміг італійця Андреа Сантареллі та здобув другу нагороду для України на Олімпіаді в Токіо. Чому це історичне досягнення? Зібрали найцікавіші факти про Ігоря Рейзліна та його досягнення.

З віком лише більше нагород

Це дебютна Олімпіада для 37-річного спортсмена. Сам же Рейзлін зізнається, що вік лише допоміг йому виступати краще. Раніше вибухав під час змагань, зараз виступає без зайвих емоцій, що лише позитивно впливає на результат.

До 2017 року в активі Рейзліна були дві бронзові нагороди на етапах Кубка світу – у Братиславі в 2004-му та Гайденгаймі у 2009-му.

А потім все змінилося.

У 2017-му Рейзлін взяв «бронзу» на етапі Кубка світу в Берні, далі – «бронза» чемпіонату світу 2019 року, «золото» етапу Кубка світу в Берні у 2019 році, «бронза» на Гран-Прі у Будапешті, «золото» етапу Кубка світу в Казані.

Усього за 4 роки українець, який раніше не потрапляв до тридцятки найкращих на турнірі, став одним з лідерів світового фехтування.

Реванш

На своїй дебютній Олімпіаді Рейзлін виграв у швейцарців Макса Хайнцера (15:12) та Бенжаміна Штеффена (15:11), був сильнішим в чвертьфіналі за Мохамеда Ельсаєда з Єгипту (15:13), але поступився за вихід до фіналу Ромену Каннону з Франції (15:10). У бронзовому фіналі переміг італійця Андреа Сантареллі.

Але навіть в цих сутичках йому вдалося взяти реванш у тих, кому раніше програвав – наприклад, Макса Хайнцера та Андреа Сантареллі.

Підтвердив своє місце у світовому рейтингу

Наразі Рейзлін посідає третє місце у світовому рейтингу Міжнародної федерації фехтування (FIE) в дисципліні «шпага».

Трохи особистого

Народився 7 лютого 1984 року.

Закінчив Національний університет фізичного виховання та спорту України.

Тренує Ігоря його батько Дмитро Рейзлін.

Одружений, має двох синів.

Хобі – читання, гра на гітарі, приготування страв на мангалі.

Життєвий девіз: «Роби, що слід, і будь, що буде».

Трохи статистики

Це історична нагорода. Адже до медалі Рейзліна Україна жодного разу не була на п'єдесталі у одиночному турнірі з чоловічої шпаги.

Це 7 олімпійська нагорода для українського фехтування:

У 2004 році бронзовим призером став Владислав Третях, який виступав у одиночному турнірі з чоловічої шаблі.

У 2008 році українська жіноча команда (шпага), у складі якої Ольга Харлан, Ольга Жоврін, Галина Пундик, Олена Хромова, виграла золото.

У 2012 році Яна Шемякіна стала олімпійською чемпіонкою (шпага), а Ольга Харлан виборола бронзову нагороду (шабля).

У 2016 році Олена Вороніна, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Ольга Харлан виграли команду срібну нагороду у шаблі, а Харлан знову стала бронзовою призеркою.

Це друга медаль України на Олімпіаді-2020. У перший день змагань «бронзу» здобула дзюдоїстка Дар’я Білодід.



Що сказав після перемоги?

Сам Рейзлін не очікував, що зможе потрапити в четвірку найкращих, хоча, звичайно, мріяв про нагороду.



«Зараз не можу описати свої емоції, оскільки до кінця ще не усвідомлюю цього здобутку. Попереду – командні змагання, і я дуже хочу завоювати ще одну медаль і допомогти нашим хлопцям піднятися на п’єдестал Олімпіади», – цитує Рейзліна пресслужба НОК України.