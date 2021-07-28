Доступність посилання
Перейти до основного матеріалу
Перейти до основної навігації
Перейти до пошуку
Меню
НОВИНИ
ВСЕ ЗА ДОБУ
СТАТТІ
ПОЛІТИКА
ЕКОНОМІКА
СУСПІЛЬСТВО
КУЛЬТУРА
СПОРТ
УКРАЇНА
СВІТ
ДОНБАС.РЕАЛІЇ
ВІЙНА
КОРОНАВІРУС
КИТАЙ.ВИКЛИКИ
МУЛЬТИМЕДІА
ФОТО
КРИМ
СХЕМИ
ПРОГРАМИ
СХЕМИ
ДОНБАС.РЕАЛІЇ ТБ
КРИМ.РЕАЛІЇ ТБ
СУБОТНЄ ІНТЕРВ'Ю
СВОБОДА LIVE
ІСТОРИЧНА СВОБОДА
#ВУкраїні
#ВЄВРОПІ
СВОБОДА ЗА ТИЖДЕНЬ
СПЕЦПРОЄКТИ
ЧОРНОБИЛЬ 35
#МояІсторія
РОЗКУРКУЛЕННЯ
ІНШЕ
ПОДКАСТИ
ТБ
Крим Реалії
РУС
УКР
КТАТ
ДОЛУЧАЙСЯ!
Усі сайти RFE/RL
Шукати
Шукати
Назад
Вперед
ТОП новини
Фотогалереї
Олімпійські ігри в Токіо – 5-й день у фотографіях
28 липня 2021, 19:25
До вашої уваги одні з найцікавіших моментів із Олімпійських ігор у Токіо в п'ятий день Олімпіади, 28 липня 2021 року
1
Українець Олексій Гунбін стріляє з лука на Олімпійських іграх 2020, 1/32 фіналу. Токіо, 28 липня 2021 року
2
«Золотий» угорець Крістоф Мілак під час фіналу запливу на дистанції 200 метрів метеликом. Токіо, 28 липня 2021 року
3
Чізуру Араі з Японії (у синьому) в бою проти Мадіни Таймазової з Росії (у білому) під час півфінального поєдинку таблиці B у дзюдо серед жінок у ваговій категорії до 70 кг на Олімпійських іграх 2020 року. Токіо, 28 липня 2021 року
4
Ремко Евенепоель з Бельгії під час індивідуальної гонки на велосипеді серед чоловіків у велоспорті на літніх Олімпійських іграх 2020 року. Ояма, Японія, 28 липня 2021 року
5
Ігор Хмара та Станіслав Ковальов із України під час змагань у 2-му півфіналі – чоловічі легкі подвійні веслування. Токіо, 28 липня 2021 року
6
Енріко Берре (праворуч) з Італії у боротьбі проти іранця Алі Пакдамана у чвертьфіналі під час змагань з фехтування на Олімпійських іграх. Чібі, Японія, 28 липня 2021 року
7
Українка Анастасія Павлова стріляє з лука під час змагань на індивідуальному турнірі серед жінок – 1/32 фіналу. Токіо, 28 липня 2021 року
8
Представники преси спостерігають за індивідуальною гонкою на велосипедній дорозі серед чоловіків під час Олімпійських ігор у Токіо. Ояма, префектура Сідзуока, 28 липня 2021 року
9
Еліна Світоліна радіє після перемоги у чвертьфінальному матчі проти Каміли Джорджі з Італії. Токіо, Японія, 28 липня 2021 року
10
Росіянин Микита Нагорний під час фіналу багатоборства серед чоловіків у художній гімнастиці. Токіо, 28 липня 2021 року
11
Американка Кетлін Ледекі під час фіналу змагань у плаванні жінок на 1500 м вільним стилем. Токіо, 28 липня 2021 року
12
Петро Пахнюк із України під час фіналу з індивідуального багатоборства серед чоловіків. Токіо, Японія, 28 липня 2021 року
13
Грузин Лаша Бекаурі після перемоги у чвертьфіналі над узбекистанцем Давлатом Бобоновим у поєдинку дзюдо серед чоловіків вагою 90 кг під час Олімпійських ігор, 28 липня 2021 року
14
(Зліва направо) Поляки Фабіан Джизга, Матеуш Бенієк та Міхал Кубяк намагаються заблокувати м'яч у попередньому волейбольному турнірі для чоловіків із командою Венесуели. Токіо, 28 липня 2021 року
15
Угорські вотерполістки радіють перемозі над США в останні хвилини матчу попереднього раунду серед жінок у водному поло на Літніх Олімпійських іграх 2020 року. Токіо, 28 липня 2021 року
16
Енні Лазор, США, під час змагань із жіночого плавання на 200 м брасом. Токіо, 28 липня 2021 року
17
Японка Мегумі Муракамі під час гри в пляжний волейбол із командою Швейцарії. Токіо, 28 липня 2021 року
18
Вітрильний спорт. Лукаш Пшибитек та Павел Колодзінський із Польщі в дії. Токіо, 28 липня 2021 року
19
Родріго Торрес із Португалії на коні Фогоз в індивідуальному фіналі Гран-прі у вільному стилі під час кінних змагань на Олімпійських іграх 2020. 28 липня 2021 року
20
«Ковідне» вітання українця Олексія Гунбіна та Тарундіпа Рая з Індії після поєдинку зі стрільби з лука, чоловіки, 1/32 фіналу під час Олімпійських ігор в Токіо, 28 липня 2021 року
Олімпійські ігри в Токіо – 5-й день у фотографіях
НА ЦЮ Ж ТЕМУ
Олімпіада: 7 фактів про Ігоря Рейзліна, який виборов історичну нагороду для України
Українська Анаконда. Хто така Дар'я Білодід, яка виграла для України бронзу на Олімпіаді у Токіо
Серед японських українців – не лише вболівальники, але і тренери чемпіонів
Recommended
Оновлений застосунок Радіо Свобода
Нагору
XS
SM
MD
LG