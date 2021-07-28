Олімпійські ігри в Токіо – 5-й день у фотографіях

3 Чізуру Араі з Японії (у синьому) в бою проти Мадіни Таймазової з Росії (у білому) під час півфінального поєдинку таблиці B у дзюдо серед жінок у ваговій категорії до 70 кг на Олімпійських іграх 2020 року. Токіо, 28 липня 2021 року