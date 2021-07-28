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Олімпійські ігри в Токіо – 5-й день у фотографіях

До вашої уваги одні з найцікавіших моментів із Олімпійських ігор у Токіо в п'ятий день Олімпіади, 28 липня 2021 року
Українець Олексій Гунбін стріляє з лука на Олімпійських іграх 2020, 1/32 фіналу. Токіо, 28 липня 2021 року
1 Українець Олексій Гунбін стріляє з лука на Олімпійських іграх 2020, 1/32 фіналу. Токіо, 28 липня 2021 року
&laquo;Золотий&raquo; угорець Крістоф Мілак під час фіналу запливу на дистанції 200 метрів метеликом. Токіо, 28 липня 2021 року
2 «Золотий» угорець Крістоф Мілак під час фіналу запливу на дистанції 200 метрів метеликом. Токіо, 28 липня 2021 року
Чізуру Араі з Японії (у синьому) в бою проти Мадіни Таймазової з Росії (у білому) під час півфінального поєдинку таблиці B у дзюдо серед жінок у ваговій категорії до 70 кг на Олімпійських іграх 2020 року. Токіо, 28 липня 2021 року
3 Чізуру Араі з Японії (у синьому) в бою проти Мадіни Таймазової з Росії (у білому) під час півфінального поєдинку таблиці B у дзюдо серед жінок у ваговій категорії до 70 кг на Олімпійських іграх 2020 року. Токіо, 28 липня 2021 року
Ремко Евенепоель з Бельгії під час індивідуальної гонки на велосипеді серед чоловіків у велоспорті на літніх Олімпійських іграх 2020 року. Ояма, Японія, 28 липня 2021 року
4 Ремко Евенепоель з Бельгії під час індивідуальної гонки на велосипеді серед чоловіків у велоспорті на літніх Олімпійських іграх 2020 року. Ояма, Японія, 28 липня 2021 року
Ігор Хмара та Станіслав Ковальов із України під час змагань у 2-му півфіналі &ndash; чоловічі легкі подвійні веслування. Токіо, 28 липня 2021 року
5 Ігор Хмара та Станіслав Ковальов із України під час змагань у 2-му півфіналі – чоловічі легкі подвійні веслування. Токіо, 28 липня 2021 року
Енріко Берре (праворуч) з Італії у боротьбі проти іранця Алі Пакдамана у чвертьфіналі під час змагань з фехтування на Олімпійських іграх. Чібі, Японія, 28 липня 2021 року
6 Енріко Берре (праворуч) з Італії у боротьбі проти іранця Алі Пакдамана у чвертьфіналі під час змагань з фехтування на Олімпійських іграх. Чібі, Японія, 28 липня 2021 року
Українка Анастасія Павлова стріляє з лука під час змагань на індивідуальному турнірі серед жінок&nbsp;&ndash; 1/32 фіналу. Токіо, 28 липня 2021 року
7 Українка Анастасія Павлова стріляє з лука під час змагань на індивідуальному турнірі серед жінок – 1/32 фіналу. Токіо, 28 липня 2021 року
Представники преси спостерігають за індивідуальною гонкою на велосипедній дорозі серед чоловіків під час Олімпійських ігор у Токіо. Ояма, префектура Сідзуока, 28 липня 2021 року
8 Представники преси спостерігають за індивідуальною гонкою на велосипедній дорозі серед чоловіків під час Олімпійських ігор у Токіо. Ояма, префектура Сідзуока, 28 липня 2021 року
Еліна Світоліна радіє після перемоги у чвертьфінальному матчі проти Каміли Джорджі з Італії. Токіо, Японія, 28 липня 2021 року
9 Еліна Світоліна радіє після перемоги у чвертьфінальному матчі проти Каміли Джорджі з Італії. Токіо, Японія, 28 липня 2021 року
Росіянин Микита Нагорний під час фіналу багатоборства серед чоловіків у художній гімнастиці. Токіо, 28 липня 2021 року
10 Росіянин Микита Нагорний під час фіналу багатоборства серед чоловіків у художній гімнастиці. Токіо, 28 липня 2021 року
Американка Кетлін Ледекі під час фіналу змагань у плаванні жінок на 1500 м вільним стилем.&nbsp;Токіо, 28 липня 2021 року
11 Американка Кетлін Ледекі під час фіналу змагань у плаванні жінок на 1500 м вільним стилем. Токіо, 28 липня 2021 року
Петро Пахнюк із України під час фіналу з індивідуального багатоборства серед чоловіків. Токіо, Японія, 28 липня 2021 року
12 Петро Пахнюк із України під час фіналу з індивідуального багатоборства серед чоловіків. Токіо, Японія, 28 липня 2021 року
Грузин Лаша Бекаурі після перемоги у чвертьфіналі над узбекистанцем Давлатом Бобоновим у поєдинку дзюдо серед чоловіків вагою 90 кг під час Олімпійських ігор, 28 липня 2021 року
13 Грузин Лаша Бекаурі після перемоги у чвертьфіналі над узбекистанцем Давлатом Бобоновим у поєдинку дзюдо серед чоловіків вагою 90 кг під час Олімпійських ігор, 28 липня 2021 року
(Зліва направо) Поляки Фабіан Джизга, Матеуш Бенієк та Міхал Кубяк намагаються заблокувати м&#39;яч у попередньому волейбольному турнірі для чоловіків із командою Венесуели. Токіо, 28 липня 2021 року
14 (Зліва направо) Поляки Фабіан Джизга, Матеуш Бенієк та Міхал Кубяк намагаються заблокувати м'яч у попередньому волейбольному турнірі для чоловіків із командою Венесуели. Токіо, 28 липня 2021 року
Угорські вотерполістки радіють перемозі над США в останні хвилини матчу попереднього раунду серед жінок у водному поло на Літніх Олімпійських іграх 2020 року. Токіо, 28 липня 2021 року
15 Угорські вотерполістки радіють перемозі над США в останні хвилини матчу попереднього раунду серед жінок у водному поло на Літніх Олімпійських іграх 2020 року. Токіо, 28 липня 2021 року
Енні Лазор, США, під час змагань із жіночого плавання на 200 м брасом.&nbsp;Токіо, 28 липня 2021 року
16 Енні Лазор, США, під час змагань із жіночого плавання на 200 м брасом. Токіо, 28 липня 2021 року
Японка Мегумі Муракамі під час гри в пляжний волейбол із командою Швейцарії. Токіо, 28 липня 2021 року
17 Японка Мегумі Муракамі під час гри в пляжний волейбол із командою Швейцарії. Токіо, 28 липня 2021 року
Вітрильний спорт. Лукаш Пшибитек та Павел Колодзінський із Польщі в дії. Токіо, 28 липня 2021 року
18 Вітрильний спорт. Лукаш Пшибитек та Павел Колодзінський із Польщі в дії. Токіо, 28 липня 2021 року
Родріго Торрес із Португалії на коні Фогоз в індивідуальному фіналі Гран-прі у вільному стилі під час кінних змагань на Олімпійських іграх 2020. 28 липня 2021 року
19 Родріго Торрес із Португалії на коні Фогоз в індивідуальному фіналі Гран-прі у вільному стилі під час кінних змагань на Олімпійських іграх 2020. 28 липня 2021 року
&laquo;Ковідне&raquo; вітання українця Олексія Гунбіна та Тарундіпа Рая з Індії після поєдинку зі стрільби з лука, чоловіки,&nbsp;1/32 фіналу під час Олімпійських ігор в Токіо, 28 липня 2021 року &nbsp;
20 «Ковідне» вітання українця Олексія Гунбіна та Тарундіпа Рая з Індії після поєдинку зі стрільби з лука, чоловіки, 1/32 фіналу під час Олімпійських ігор в Токіо, 28 липня 2021 року

 

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