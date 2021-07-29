Четверта медаль України в Токіо: плавець Михайло Романчук здобув «бронзу»

Український плавець, чемпіон Європи, призер чемпіонатів світу Михайло Романчук виборов «бронзу» на дистанції 800 метрів вільним стилем на літніх Олімпійських іграх у Токіо.

«У фіналі наш співвітчизник показав час 7.42,33. Ще один українець, який разом з Романчуком кваліфікувався до вісімки найкращих, Сергій Фролов у фіналі став шостим (7.45,11)», – повідомили у Національному олімпійському комітеті.

«До цієї нагороди я йшов 18 років. З 6 років, коли почав займатися плаванням та прийшов до свого тренера Петра Нагорного, разом з яким і вдалося досягти всіх результатів. Звичайно, без нього б нічого цього не було», – сказав Романчук.

За словами спортсмена, це був «надзвичайно складний і незвичний фінал».

Нині українська збірна має чотири бронзові медалі на Олімпійських іграх 2020.

Інфографіка: Ціна олімпійського «золота» (інфографіка)