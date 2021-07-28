Світоліна: знайома зі стилем гри майбутньої суперниці по півфіналу Олімпіади

Українка Еліна Світоліна, яка вийшла до півфіналу на тенісному турнірі літніх Олімпійських Ігор, за вихід у фінал зіграє з чешкою Маркетою Вондроушовою.

За словами Світоліної, вона знайома зі стилем гри майбутньої суперниці, повідомляє Національний олімпійський комітет.

«У принципі, я знаю стиль гри цієї тенісистки. То ж буду готуватися, відновлюватися. Потрібно виходити на корт у гарній фізичній формі», – сказала вона.

Раніше сьогодні у чвертьфіналі на тенісному турнірі літніх Олімпійських ігор перша ракетка України здолала італійку Камілу Джорджі – 6:4, 6:4 і вийшла до півфіналу.

Не змогли пробитися до півфіналу парних змагань сестри Людмила та Надія Кіченок, програвши спортсменкам ОКР Вероніці Кудерметовій та Олені Весніній – 2:6, 1:6.