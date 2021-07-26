Теніс: Джокович вийшов у третій раунд Олімпіади

Сербський тенісист Новак Джокович пройшов у третій раунд Олімпійських ігор, перемігши представника Німеччини Яна-Леннарда Струффа.

Матч між Джоковичем та Струффом завершився 26 липня з рахунком 6:4, 6:3. Серб подав 14 ейсів та припустився чотирьох невимушених помилок.

Перша ракетка світу через чоловіків прагне стати першим тенісистом, який виграв всі чотири великі турніри та Олімпійські ігри в одному сезоні – такого результату досі вдалося досягнути тільки тенісистці Стеффі Граф 1988 року.

Джокович вже переміг на Australian Open, French Open та Вімблдоні цього року і є очевидним претендентом на золоту медаль у Токіо.

Сербський спортсмен, який виграв олімпійську бронзу в 2008 році в Пекіні, зіграє з іспанцем Алехандро Давідовичем Фокіною за вихід у чвертьфінал.

30 серпня в Нью-Йорку розпочинається фінальний тенісний сезон сезону – U.S. Open.