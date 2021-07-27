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Олімпіада: українка Ус увійшла до 10 найкращих веслувальниць у фіналі слалому

«Вікторія Ус потрапила до десятки кращих веслувальниць планети та показала восьмий результат», заявили в НОК

Українська спортсменка Вікторія Ус потрапила до 10 кращих веслувальниць за підсумками фіналу веслувального слалому Олімпійських ігор, повідомляє Національний олімпійський комітет.

«За підсумками змагань українка Вікторія Ус потрапила до десятки кращих веслувальниць планети та показала восьмий результат. Слід відзначити, дистанцію наша співвітчизниця подолала без штрафних секунд», – повідомляє комітет.

За повідомленням, Ус покращила свій результат в порівнянні з минулою Олімпіадою 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Там вона була на 12-й позиції.

«Дуже щаслива бути у фіналі, представляти Україну і показати, що є такий вид спорту, як веслувальний слалом. Це крутий вид спорту, я його обожнюю і вважаю, що діти мають займатися цим видом спорту», – поділилася враженнями киянка.

Змагання зі слалому на каное, в яких також візьме участь Ус, відбудуться 28 липня.

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