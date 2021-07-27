Світоліна вийшла в 1/4 фіналу на Олімпіаді в Токіо

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал на Олімпійських іграх у Токіо.

«Еліна Світоліна повторила своє найкраще Олімпійське досягнення – вийшла у чвертьфінал! У трьох непростих сетах вона завдала поразки Марії Саккарі – 5:7; 6:3; 6:4», – повідомили у Федерації тенісу України.

Напередодні Світоліна здолала австралійку Айлу Томлянович і таким чином вийшла в 1/8 фіналу.

Літні Олімпійські ігри 2020 року, перенесені на 2021-ий через пандемію COVID-19, офіційно стартували 23 липня і триватимуть до 8 серпня.