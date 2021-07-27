Олімпіада: Осака залишає змагання з тенісу після програшу Вондроушовій

Японська тенісистка Наомі Осака залишає Олімпійські ігри в Токіо після того, як програла Маркеті Вондроушовій з Чехії з рахунком 6:1, 6:4 у третьому турі Ігор 27 липня.

Матч тривав трохи більше ніж через одну годину у тенісному парку «Аріаке» у столиці батьківщини Осаки, яка є другою ракеткою світу серед жінок. Це її перша участь у Олімпійських іграх.

«Для неї було важко грати в Японії і на Олімпіади. Я не уявляю, який це тиск», – цитує AP суперницю Осаки Вондроушову.

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У наступному раунді представниця Чехії зустрінеться з іспанкою Полою Бадосою або Надею Подороскою з Аргентини.

Чотириразова переможниця Grand Slam Осака брала участь у запаленні олімпійського вогню під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Токіо.

У лютому вона стала переможницею Australian Open серед жінок.