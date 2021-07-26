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Українська тріатлоністка Єлістратова відсторонена від участі в Олімпіаді – НОК

Змагання з тріатлону складаються з трьох дисциплін – плавання, їзди на велосипеді та бігу

Українська тріатлоністка Юлія Єлістратова відсторонена від участі в змаганнях, повідомив 26 липня Національний олімпійський комітет України.

«Відповідно до інформації від Всесвітньої агенції з тестування (ІТА), тріатлоністка Юлія Єлістратова тимчасово відсторонена від участі в змаганнях. Таким чином, спортсменка не зможе взяти участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади в Токіо. Згідно з визначеними процедурами, до завершення розгляду справи будь-яка інформація є конфіденційною», – йдеться в повідомленні пресслужби НОК.

Олімпійські ігри в Токіо тривають з 23 липня до 8 серпня.

Змагання з жіночого тріатлону стартують у вівторок, 27 липня, о 6:30 за Києвом. Єлістратова вже виключена зі списку учасниць. Всього в змаганні візьмуть 56 спортсменок.

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