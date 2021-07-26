Луганчанин, бывший участник сборной Украины по прыжкам в воду Александр Бондарь завоевал награду на Олимпиаде в Токио – для России. Вместе с Виктором Минибаевым они стали третьими на синхронной вышке с 10 метров. Когда и как он попал в российскую сборную? Связано ли это с войной? Кто и когда обвинял его в предательстве?

Начинал спортивную карьеру в Луганске

Александр Бондарь родился и вырос в Луганске. Здесь же начал заниматься прыжками в воду. Впервые пришел на занятия в 5 лет. Несмотря на отсутствие хорошей инфраструктуры, Луганск всегда был одной из баз подготовки прыгунов в воду. Спортсмены жаловались на холодный бассейн «Юность», на полное несоответствие нормам, но других предложений на тот момент в Украине, кроме Киева, не было.

Со временем Бондарь начинает выступать за сборную Украину. Под руководством главного тренера украинской сборной Тамары Токмачевой он шаг за шагом идет к Олимпиаде.

В 16 лет выигрывает бронзовую медаль чемпионата Европы, далее медаль на Юношеской Олимпиаде, а в 2012-м – и Олимпиаде в Лондоне. Там он стал восьмым в паре с другим луганчанином Александром Горшковозовым.

Болезнь – причина покинуть спорт

По словам Бондаря, с детства он страдал от гайморита, но проколов не делал. В 2010-м обнаружили хронический фронтит. Долгое время продолжал выступать «на лекарствах», а потом понял – надо делать операцию.

На тот момент Бондаря Украина готовила к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Он был одним из главных прыгунов украинской сборной. На него возлагались серьезные надежды.

Переезд в Москву

В 2013 году, до начала войны на востоке Украины, в Москву переезжают родители Александра. Там же живет его девушка Екатерина Федорченко, с которой он познакомился в 2010-м на чемпионате Европы в Будапеште.

В 2014-м Бондарь выигрывает серебро и бронзу на континентальном первенстве. Здоровье, несмотря на операции, все равно не дает тренироваться и соревноваться в полном объеме. Бондарь решает взять паузу, а позднее и вовсе завершит карьеру.

За 2 года до Олимпиады Украина остается без лидера. Главный тренер сборной Тамара Токмачева на пресс-конференциях расскажет, что отъезд Бондаря оставит Украину без трех олимпийских лицензий.

«У Бондаря была такая программа по сложности, чтобы бороться с мировыми лидерами. Бондарь своим поступком нарушил все наши планы, из-за него мы лишились трех лицензий, ведь тому же Горшковозову пришлось заменить его на вышке в синхроне, и в итоге в борьбе за лицензию на 3-метровом трамплине у нас участвовал только один спортсмен, хотя мы планировали там иметь две лицензии. Плюс мы планировали, что он поборется за олимпийскую медаль и в синхроне, и в индивидуальных прыжках на вышке, а Саше Горшковозову не пришлось бы распыляться между двумя снарядами, ведь это очень сложно в один день прыгать и вышку, и трамплин», — рассказывала Тамара Токмачева.

«Всплыл» в сборной России

А потом оказалось, что Бондарь будет выступать за сборную России. По рассказам самого спортсмена, он работал в Москве тренером, захотел вернуться в спорт. Тут ему и предложили поучаствовать за сборную: в бассейне случайно встретился с президентом Российской федерации прыжков в воду Алексеем Власенко.

«Он, можно сказать, убедил меня остаться в спорте. И сейчас, пока не решены вопросы с получением гражданства РФ, включением в состав сборной России, очень сильно помогает. И не только морально: оплачивает аренду бассейна, помогает снимать квартиру, поддерживает финансово», – говорил спортсмен в интервью изданию «Весь спорт» шесть лет назад.

Почему Россия захотела забрать Бондаря? Тут ответ очевиден. По словам Тамары Токмачевой, Александр был готовым спортсменом, который претендовал на олимпийские медали. Новость о его желании продолжить карьеру в сборной России стала шоком для Токмачевой, и такое решение главный тренер назвала предательством.

Без Олимпиады в Рио-де-Жанейро

Несмотря на желание Бондаря выступать за сборную РФ, федерация Украины по прыжкам в воду по спортивным правилам имела право либо отправить спортсмена на 3-летний карантин, либо запросить компенсацию. Олимпиаду в Рио прыгун в воду пропустил, а вот на чемпионат мира в 2017 году вместе с Виктором Минибаевым уже и заявились, и стали вторыми.

То что Бондарь будет от России выступать на Олимпиаде в Токио – не новость. Спортсмен сделал свой выбор еще в 2015 году. Так же, как и несколько других, которые после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе стали выступать за Россию. Но такие случаи единичные на Олимпиаде в Токио.

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