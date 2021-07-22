В Олександрівській лікарні Києва виявили 6 випадків COVID-19 штаму «дельта»

В Олександрівській лікарні Києва виявили шість випадків захворювання на COVID-19 штаму «дельта». Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я Києва.

«Дослідження проведені завдяки спеціально закупленим лікарнею саме для діагностування цього штаму реактивам. Наразі біоматеріал переданий для підтвердження в Київський міський лабораторний центр МОЗ України», – мовиться у повідомленні.

За словами директорки департаменту Валентини Гінзбург, люди, у яких виявили цей штам вірусу, різного віку – від 21 до 73.

Вона додала, що наразі в Україні про штам «дельта» відомо більше з досвіду іноземних медиків, ніж з практики. Цей штам вирізняється високою заразливістю, коротшим інкубаційним періодом та агресивнішим протіканням.

«Вакцинація. Це те слово, яке має стати для кожного, хто зараз читає цей текст, найважливішим, аж доки ви не щепитеся. Припиняйте знаходити відмовки – «немає часу», «не хочу цю вакцину, хочу іншу»… Жодна важлива справа не варта життя. Кожна вакцина, яка зареєстрована в Україні з великою вірогідністю захистить вас від смерті», – сказала Гінзбург.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили про 726 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за минулу добу в Україні, госпіталізовано – 402 людини, 21 – померла і 501– одужала.

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні захворіли понад 2,2 мільйона людей, померли – 52 790.