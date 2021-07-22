В Україні виявили 726 нових випадків COVID-19 – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили про 726 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за минулу добу в Україні. Згідно з повідомленням, захворіли 54 дітей та 22 медиків.

За минулу добу госпіталізовано – 402 людини, 21 – померла і 501– одужала.

За добу протестовано методом ПЛР – 20 724 осіб, методом ІФА – 7 749, експрес-тестами – 14 794.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні захворіли понад 2,2 мільйона людей, померли – 52 790.