У МОЗ заявили про новий рекорд щеплень за добу – понад 120 тисяч

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби в Україні проти COVID-19 вакцинувалися 120 090 людей. У відомстві це назвали новим рекордом щеплень за добу.

«Одну дозу отримали 65 522 людини, повністю імунізовані – 54 568 людей. Протягом доби працювали 655 мобільні бригад, 2 280 пунктів щеплення, 127 центрів вакцинації», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 2 843 899 людей, з них одну дозу – 2 843 897 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 555 859 осіб. Загалом проведено 4 399 756 щеплень.