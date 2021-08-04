За добу вакцинували понад 150 тисяч людей – МОЗ

В Україні протягом 3 серпня щеплення від коронавірусу зробили 153 258 людям. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 89 892 людини, повністю імунізовані – 63 366 людей.

Протягом доби працювали 943 мобільні бригади, 2 612 пунктів щеплення, 279 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 759 405 людей, з них отримали одну дозу – 3 759 403 людини, повністю імунізовані – 2 151 799 осіб. Загалом проведено 5 911 202 щеплення.

За даними МОЗ, минулої доби у 984 людей в Україні діагностували коронавірусну хворобу COVID-19. Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,255 мільйона людей, 53 024 з них померли.