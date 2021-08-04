За добу в Україні виявили 984 хворих на COVID-19

У 984 людей в Україні діагностували коронавірусну хворобу COVID-19, свідчать дані Міністерство охорони здоров’я.

Серед нововиявлених хворих – 59 дітей та 48 медпрацівників.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (236), Донецькій (91), Харківській (75), Херсонській (71) та Дніпропетровській (64) областях», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, протягом попередньої доби госпіталізували 572 хворих, 43 людини померли, у 570 констатували одужання.

У 22 533 людей взяли біоматеріали на тест методом ПЛР, у 8 064 – методом ІФА. 16 845 людей здали експрес-тести на антиген до коронавірусу SARS-CoV-2.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,255 мільйона людей, 53 024 з них померли.