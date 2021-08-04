США планують відправити за кордон ще 500 мільйонів доз Pfizer до кінця місяця

Сполучені Штати почнуть розподіляти 500 мільйонів доз вакцин Pfizer/BioNTech до 100 країн із нижчим доходом пізніше цього місяця. Про це президент США Джо Байден заявив 3 серпня.

Байден вказав на те, що США вже розподілили між 65 країнами 110 мільйонів доз.

Сполучені Штати продовжать надавати десятки мільйонів доз протягом літа, в тому числі заплановані 500 мільйонів, заявив президент країни, додавши, що Вашингтон не очікує нічого натомість.

«Ці партії вакцин від Америки безкоштовні. Ми їх не продаємо. Це не кумівство, жодних умов не висувається. Ми робимо це, щоб рятувати життя. Це все», – сказав Байден.

Згідно із заявою Білого дому, адміністрація оцінює низку факторів, в тому числі кількість хворих на COVID-19, рівень смертності, госпіталізації та здатність країни отримувати і розподіляти вакцини, перш ніж вирішувати, куди надсилати дози.

Водночас президент США запевнив американських громадян, що для внутрішнього користування вакцин теж вистачить, і закликав вакцинуватися, заявивши, що вірус «нібито пожежа, рухається невакцинованими громадами».

Завдяки наявності вакцин на початку цього року в багатьох країнах різко впала кількість нових випадків, але з новий більш заразний варіант дельти спонукає до зростання захворюваності.

Він вказав на обов’язкову вакцинацію, запроваджену американськими корпораціями для працівників. Disney, Google, Walmart та Facebook – одні з компаній, які заявили, що зобов’язують працівників вакцинуватися.

У травні Байден пообіцяв передати щонайменше 80 мільйонів вакцин з поставок США країнам по всьому світу. За його словами, оголошення від 3 серпня спрямоване на виконання цієї обов’язки.

Сполучені Штати відвантажують дози вакцин переважно через програму COVAX – схему субсидування поставок вакцин до країн, що розвиваються, та інших регіональних партнерів для забезпечення рівного доступу до вакцин.

COVAX, за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Глобального альянсу з питань вакцин та імунізації, прагне до кінця року забезпечити 2 мільярди доз вакцини проти COVID-19 для країн, які цього потребують.