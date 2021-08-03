Японія: влада почала оприлюднювати імена порушників карантину

У Японії влада почала публічно оголошувати імена людей, які не дотримуються обов’язкового карантину після повернення з-за кордону.

Міністерство охорони здоров’я країни оголосило пізно в понеділок, що троє названих громадян Японії явно намагалися уникнути контакту з владою після нещодавнього повернення з-за кордону.

Це перше оголошення такого типу викликало шквал припущень серед користувачів твітера щодо подробиць інформації про ідентифікованих осіб, таких як їхні робочі місця та місце перебування, зазначає агентство Reuters.

Влада Японії просить усіх, хто прибуває з-за кордону, зокрема, й своїх громадян, провести наступні два тижні на карантині. Протягом цього часу їм рекомендують скористуватися додатком для смартфонів, який відстежує місцезнаходження, а також повідомляти про стан здоров’я.

30 липня Японія оголосила надзвичайний стан у трьох регіонах поблизу Токіо через зростання кількості хворих на COVID-19. Влада оголосила нові надзвичайні заходи після того, як Токіо зафіксував 3 300 нових захворювань за попередні 24 години. Серед них – 17 осіб, пов’язаних з Олімпійськими іграми.