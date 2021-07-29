Рекордні 24 нові випадки COVID-19 зареєстрували на Олімпіаді в Токіо

Організатори Олімпійських ігор 2020 у Токіо повідомили про рекордну добову кількість нових випадків COVID-19 серед тих, хто пов’язаний із Олімпіадою.

Зокрема, коронавірусне захворювання виявили у трьох спортсменів.

Загальна кількість позитивних випадків COVID-19 на Олімпіаді досягла 193.

Напередодні в Токіо заявили про рекордний добовий приріст хворих на COVID-19 – 3177. У місті діє надзвичайний стан.

Збільшення кількості випадків у Токіо спонукало три сусідні регіони – Тібу, Канаґаву і Сайтаму – звернутися з проханням про запровадження надзвичайного стану.

Олімпійські ігри 2020 були відкладені на рік через пандемію.