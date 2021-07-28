У Токіо знову зафіксували рекордний приріст хворих на COVID-19

У Токійському регіоні за добу зареєстрували 3177 випадків коронавірусного захворювання COVID-19, новий добовий рекорд. При цьому лише 16 із цих випадків пов’язані з Олімпійськими іграми.

За день до цього виявили 2848 хворих.

Організатори ігор у Токіо додали, що серед 16 нових випадків, зафіксованих на заході, немає спортсменів. Загалом 169 осіб, акредитованих на Іграх, отримали позитивний тест на вірус, 17 з яких – спортсмени.

Збільшення кількості випадків у Токіо спонукало три сусідні регіони – Тібу, Канаґаву і Сайтаму – звернутися з проханням про запровадження надзвичайного стану.

Різке зростання кількості хворих може зменшити зацікавленість Іграми – що відбуваються в безпрецедентних умовах, зокрема без глядачів у більшості місць.

Олімпійські ігри вже були відкладені на рік через пандемію.

Інфографіка: Ціна олімпійського «золота» (інфографіка)