Олімпійські ігри: медалі беруть підлітки

Олімпійські змагання зі стріт-скейтбордингу серед жінок визначили імена одних із наймолодших в історії олімпійських медалістів.

Золоту медаль принесла команді Японії, в якій і відбуваються Олімпійські ігри, 13-річна Момідзі Нісія.

Її співвітчизниця, 16-річна Фуна Накаяма, стала бронзовою призеркою.

«Срібло» ж отримала Раїсса Леал із Бразилії – їй теж 13 цілих років, але вона на чотири з лишком місяці молодша від японки.

Таким чином, вона стала наймолодшою олімпійською медалісткою, побивши попередній «рекорд» 1936 року.

Це були перші олімпійські змагання зі стріт-скейтбордингу. Попереднього дня, 25 липня, в такому ж першому змаганні серед чоловіків «золото» теж здобув японець Юто Хоріґоме.

Нині команда Японії перебуває на першому місці в неофіційному командному заліку з 8 золотими, 2 срібними і 3 бронзовими медалями. На другому місці нині США (7–3–4), на третьому Китай (6–5–7).

Україна на цей час, із двома бронзовими медалями, ділить 42–46-е місця з Єгиптом, Монголією й Туреччиною – з загалом 51 команди-учасниці.