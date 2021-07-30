Японія: у трьох регіонах навколо Токіо оголосили надзвичайний стан

Японія оголосила надзвичайний стан у трьох регіонах поблизу Токіо через зростання кількості хворих на COVID-19. Влада оголосила нові надзвичайні заходи 30 після того, як Токіо зафіксував 3 300 нових захворювань за попередні 24 години. Серед них – 17 осіб, пов’язаних з Олімпійськими іграми.

При цьому чиновники заперечують, що Олімпіада зіграла якусь роль у сплеску захворюваності на COVID-19. Хоча днем раніше у трьох спортсменів виявили позитивний результат на COVID-19. Загалом організатори Олімпійських ігор в Токіо оголосили про 27 нових випадків.

Всього з 1 липня у 225 осіб, акредитованих на Іграх в Японії, виявили COVID-19.

Попри те, що Японія уникнула руйнівного спалаху COVID-19, у Токіо нещодавно вчетверте оголосили режим надзвичайної ситуації на тлі побоювань, що тисячі спортсменів та службовців, які з’їхалися до міста, погіршать ситуацію. Місцеві органи охорони здоров’я борються проти поширення більш заразного штаму «дельта».