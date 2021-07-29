Спорт і сексуалізація: як та чому спортсменки протестують щодо затвердженої форми?

Юлія Мартиненко

Деякі жіночі збірні виступають проти сексуалізації спорту. Вони вимагають зміни форми для змагань на ту, в якій почуватимуться зручно або ж принаймні мати право вибору. На найвищому рівні спортивних інституцій вже розглядають можливість переглянути правила та зробити їх більш гнучкими.

Закриті комбінезони замість гімнастичного трико. В такій формі вийшла на олімпійські змагання в Токіо німецька жіноча збірна зі спортивної гімнастики. Цей вчинок спортсменки пояснили своїм бажанням сказати «ні» сексуалізації спорту, а також тим, що виступати в комбінезоні – зручніше. У такій формі німкені вже виступали навесні на Чемпіонаті Європи. Правила Олімпіад теж дозволяють таку закриту спортивну форму. Щоправда, послуговувалися нею переважно з релігійних мотивів.

Гімнастика завжди відрізнялася граційністю, красою підтягнутої фігури. Красиві дівчата виходили в красивих купальниках

Олімпійська чемпіонка 1980 року в командному заліку Стелла Захарова не схвалює вибір одягу німкень, бо не вбачає сексуалізації у традиційному трико.

«Асоціація, ніби виходить не гімнастка, а плавчиня. Мені здається, що люди, які не можуть реалізувати себе в спорті, починають шукати всілякі експерименти, щоб привернути увагу. Гімнастика завжди відрізнялася граційністю, красою підтягнутої фігури. Красиві дівчата виходили в красивих купальниках. Якщо я судитиму по собі, то незручно виступати в такому комбінезоні, бо ковзає при виконанні певних вправ. Для мене більш прийнятно вийти в красивому купальнику», – ділиться своєю реакцією на одяг німецької збірної Стелла Захарова.

Вони мають право вибирати, в якому одязі їм комфортніше

Іншу думку з цього приводу має спортивна гімнастка Ангеліна Радівілова. Вона вважає, що кожен має право обирати, в чому виступати.

«Вони мають право вибирати, в якому одязі їм комфортніше. Довгий комбінезон приховує всі вади фігури. Можливо, у ньому вони почувають себе більш впевнено. Можливо, таким чином хотіли закликати інших гімнасток одягати довгі комбінезони, щоб закликати не соромитися бути в чому зручно. Особисто я б вибрала купальник, адже це безпечніше. Коли дівчата роблять подвійне сальто, вони беруться руками за ноги. Якщо ти в довгому комбінезоні, ця тканина на ногах може з’їхати, а рука зірватися», – коментує вибір німецьких гімнасток та пояснює свій Ангеліна Радівілова.

Однак траплялися і зворотні ситуації, коли спортсменки обурювалися закритим одягом. Пляжні волейболістки з Німеччини Карла Боргер та Юлія Зуде бойкотували змагання в Катарі через вимогу прикрити оголені частини тіла. Мусульманська країна радила взяти участь у змаганнях, одягнувши трико з довгими рукавами. Натомість Карла Боргер сказала, що це неприпустимо – вказувати, в чому мають виступати спортсменки.

Через сексуалізацію спорту жіноча збірна Норвегії з пляжного гандболу вбралася в одяг, який у Європейській федерації гандболу розглядають як невідповідний. Спортсменок оштрафували на 1500 євро за те, що минулого тижня на Чемпіонаті Європи проти Іспанії вони виступили в шортах, а не в бікіні. Шорти – чоловіча форма у цьому виді спорту. Представник Норвезької федерації гандболу висловив підтримку збірній, заявивши про готовність сплатити накладений штраф. Вони також запевнили, що продовжать боротьбу за внесення змін до міжнародних правил, щоб учасники мали змогу грати в зручному для них одязі.

Європейська федерація гандболу повинна бути оштрафована за сексизм

Люди дотичні та не дотичні до спорту також стали на захист норвезьких спортсменок.

Підтримала їх постом у твітері американська співачка Pink. Вона теж не проти покрити накладені стягнення.

«Я дуже пишаюся норвезькою жіночою командою з пляжного гандболу за протест проти дуже сексистських правил щодо «форми». Європейська федерація гандболу повинна бути оштрафована за сексизм. Уперед, пані. Я з радістю заплачу за вас ваші штрафи. Так тримати», – зазначила вона у пості.



Колишня американська чемпіонка з тенісу Біллі Джин Кінг виступає проти нерівних умов у спортивній формі для чоловіків та жінок.

«Норвезька жіноча команда з пляжного гандболу зазнає штрафу за бажання носити шорти замість бікіні. Нижня частина яких не повинна покривати «більше від 10 см з будь-яких сторін». Чоловіча команда носить шорти. Сексуалізація жінок-спортсменів повинна припинитися», – обурюється Біллі Джин.



Як зазначає ВВС, гандбольний клуб університету Бат заявив, що це «абсолютно обурливо», коли жіночу команду Норвегії штрафують за відмову носити бікіні на чемпіонаті. Співкапітан клубу Емма Стеглс зазначає, що їй було б надзвичайно незручно, коли б її одягали в бікіні, щоб займатися видом спорту, який любить.

Однак не всі висловлюють підтримку щодо такої позиції.

В інтерв’ю виданню «Газета.ru» тренерка російської збірної з пляжного гандболу Анна Сидоричева вважає, що норвезьких спортсменок оштрафували справедливо, адже є регламент змагань. На її думку, краще бікіні, бо виглядають красиво. Сексизму в такому одязі не вбачає. Однак вона визнає, що є деякі незручності в такій формі при менструації або ж за наявності зайвої ваги.

Зрештою, зміни у жіночій формі для гри таки планують розглянути на міжнародному рівні федерацій пляжного гандболу.

Навпаки, засудили за надто коротку форму британську спорстменку-параолімпійку Олівію Брін під час змагань у стрибках у довжину в Бетфорді.



У своєму дописі в твітері вона зазначила, що вже багато років носить ті самі шорти, які спеціально розроблені для змагань. Однак лише зараз неназвана представниця спортивного керівництва Англії назвала її шорти надто короткими.

«Це змусило мене поставити під сумнів питання, чи не буде подібним чином критикований конкурент чоловічої статі», – зазначає вона у твітері.

Брін також додала, що жінок не повинні змушувати почувати себе незручно через те, що вони носять під час змагань. Їм має бути зручно і морально прийнятно.



Доцентка кафедри соціології Києво-Могилянської академії Тамара Марценюк зазначає, що спорт великих досягнень є тією сферою, куди жінки отримали доступ значно пізніше, ніж чоловіки. Поступово входивши в цю царину, жінки були змушені грати за патріархальними правилами, де, окрім притаманної спорту професійності і вправності, від жінок очікували певної фемінізації. Це потрібно було для того, аби чітко окреслити, що жінки в спорті – окрема група.

«Наприклад у футболі, жінки постають досить маскулінними. Щоб якось виправдати свою жіночність, вони роблять оголені фотосесії для чоловічих журналів», – розповідає експертка.

Жінки прагнуть, щоб звертали увагу на їхню професійність. Прикро, що вона нівелюється такою традиційною жіночністю, яка підкреслюється

Останніми роками відбуваються зміни. Жінки виступають проти такої сегрегації, яку забезпечує зовнішній вигляд. На думку Тамари Марценюк, варто переглянути правила щодо спортивної форми.

«Жінки прагнуть, щоб звертали увагу на їхню професійність. Прикро, що вона нівелюється такою традиційною жіночністю, яка підкреслюється, зокрема зовнішнім виглядом, зайвою недоцільною сексуалізацією. Це абсолютно неприйнятно. Важливо, що самі представниці великого спорту кидають виклик сексуалізації. Це такий низовий активізм», – констатує доцентка.

Як позитивний приклад, щоправда, з іншої царини, експертка наводить зміну форми для бортпровідниць в авіакомпанії SkyUp: без підборів та спідниць.

«Форма має бути зручною. Професійний спорт – це теж ринок праці. Тому, якщо подивитися з іншого боку, це також і боротьба за комфортні та гідні умови праці», – підсумовує Тамара Марценюк.