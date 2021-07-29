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Фотогалереї
6-й день Олімпіади в Токіо (фотогалерея)
29 липня 2021, 19:14
Найцікавіші моменти з Олімпійських Ігор у Токіо в шостий день Олімпіади, 29 липня 2021 року
1
Бронзовий призер українець Михайло Романчук під час фіналу плавання серед чоловіків на 800 метрів вільним стилем на літніх Олімпійських іграх 2020, 29 липня 2021 року
2
Церемонія нагородження медалями за змагання у плаванні – чоловіки на 800 м вільним стилем. Українець Михайло Романчук виборов бронзову медаль. Токіо, Японія, 29 липня 2021 року
3
Сербія та Кенія змагаються під час матчу попереднього раунду жіночого волейболу таблиця А. Токіо, 29 липня 2021 року
4
Варлам Ліпартеліані з Грузії (праворуч) та Аарон Вольф із Японії змагаються у півфінальному раунді дзюдо для чоловіків до 100 кг. Токіо, 29 липня 2021 року
5
Прісцилла Андрія Стев Карнавал із Бразилії, Фелісія Стенсілль із США, Дрю Мехієлсен з Канади, Наталія Суворова з Росії, Аксель Етьєнн із Франції та Лаура Смолдерс із Нідерландів змагаються у чвертьфіналі велоспорту Bmx Racing Women під час Олімпійських ігор. Японія, 29 липня 2021 року
6
Вікторія Ус із України на Олімпійських іграх 2020. Каное – слалом – таблиця C1 – жінки. Токіо, 29 липня 2021 року
7
Японка Сера Азума (у центрі ліворуч) у бою проти Кіфер Лі (у центрі вправо) зі США, та Нора Мохамед (ліворуч) із Єгипту проти Лариси Коробейнікової (праворуч) із Олімпійського комітету Росії у чвертьфіналі жіночого фехтування. Тіба, Японія, 29 липня 2021 року
8
«Золота» Суніса Лі, Сполучені Штати, виступає на балансирі під час фіналу жіночого багатоборства з гімнастики на літніх Олімпійських іграх у Токіо, 29 липня 2021 року
9
Маріус Козмюк та Ципріан Тудоса з Румунії позують із срібною медаллю у фіналі чоловічої веслувальної пари. Токіо, 29 липня 2021 року
10
Канадець Шаді Елнахас (у білому) та азербайджанець Зелим Коцоєв змагаються у двобої серед чоловіків до 100 кг під час Олімпійських ігор 2020 року. Токіо, 29 липня 2021 року
11
Гравчині Норвегії святкують після гандбольного матчу з Чорногорією. Токіо, Японія, 29 липня 2021 року
12
Цотне Рогава з України (грузинського походження) проти британця Фрейзера Кларка. Чоловічий бокс у суперважкій вазі. Токіо, Японія, 29 липня 2021 року
13
Протестувальники проти літніх Олімпійських ігор у Токіо під кабінетом прем'єр-міністра Японії. Токіо, 29 липня 2021 року
14
Турсуной Рахімова з Узбекистану під час боксерського поєдинку проти Бусе Наз Чакіроглу з Туреччини. Жіночий бокс, вагова категорія 48-51 кг. Токіо, 29 липня 2021 року
15
Олена Рибакіна з Казахстану під час півфінального матчу проти Белінди Бенчич зі Швейцарії. Одиночний розряд – жінки, півфінал. Токіо, Японія, 29 липня 2021 року
16
Фехтувальниця Флора Паштор із Угорщини плаче після того, як її команда програла команді Canada Foil у жіночих індивідуальних змаганнях за класифікацією 5-8. Тіба, Японія, 29 липня 2021 року
17
Угорець Міклош Циреніч у бою проти Ніяза Іліасова з Олімпійського комітету Росії. Дзюдо –100 кг, чоловіки. Токіо, Японія, 29 липня 2021 року
18
Люди в масках на тлі спалаху COVID-19 в олімпійському містечку на Олімпійських іграх 2020 у Токіо, Японія, 29 липня 2021 року
19
Американець Коннор Філдс (ліворуч) випереджає суперників у чвертьфіналі велосипедних гонок BMX серед чоловіків. Токіо 29 липня 2021 року.
20
Ільфат Абдуллін із Казахстану, індивідуальна стрільба з лука, 1/32 фіналу. Токіо, Японія, 29 липня 2021 року
21
Сунь Інша з Китаю (на фото) в бою проти японки Іто Міми під час півфіналу настільного тенісу в одиночному розряді. Токіо, 29 липня 2021 року
6-й день Олімпіади в Токіо (фотогалерея)
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