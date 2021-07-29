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6-й день Олімпіади в Токіо (фотогалерея)

Найцікавіші моменти з Олімпійських Ігор у Токіо в шостий день Олімпіади, 29 липня 2021 року
Бронзовий призер українець Михайло Романчук під час фіналу плавання серед чоловіків на 800 метрів вільним стилем на літніх Олімпійських іграх 2020, 29 липня 2021 року
1 Бронзовий призер українець Михайло Романчук під час фіналу плавання серед чоловіків на 800 метрів вільним стилем на літніх Олімпійських іграх 2020, 29 липня 2021 року
Церемонія нагородження медалями за змагання у плаванні&nbsp;&ndash; чоловіки на 800 м вільним стилем. Українець Михайло Романчук виборов бронзову медаль. Токіо, Японія, 29 липня 2021 року
2 Церемонія нагородження медалями за змагання у плаванні – чоловіки на 800 м вільним стилем. Українець Михайло Романчук виборов бронзову медаль. Токіо, Японія, 29 липня 2021 року
Сербія та Кенія змагаються під час матчу попереднього раунду жіночого волейболу таблиця А. Токіо,&nbsp;29 липня 2021 року
3 Сербія та Кенія змагаються під час матчу попереднього раунду жіночого волейболу таблиця А. Токіо, 29 липня 2021 року
Варлам Ліпартеліані з Грузії (праворуч) та Аарон Вольф із Японії змагаються у півфінальному раунді дзюдо для чоловіків до 100 кг. Токіо, 29 липня 2021 року
4 Варлам Ліпартеліані з Грузії (праворуч) та Аарон Вольф із Японії змагаються у півфінальному раунді дзюдо для чоловіків до 100 кг. Токіо, 29 липня 2021 року
Прісцилла Андрія Стев Карнавал із Бразилії, Фелісія Стенсілль із США, Дрю Мехієлсен з Канади, Наталія Суворова з Росії, Аксель Етьєнн із Франції та Лаура Смолдерс із Нідерландів змагаються у чвертьфіналі велоспорту Bmx Racing Women під час Олімпійських ігор. Японія, 29 липня 2021 року
5 Прісцилла Андрія Стев Карнавал із Бразилії, Фелісія Стенсілль із США, Дрю Мехієлсен з Канади, Наталія Суворова з Росії, Аксель Етьєнн із Франції та Лаура Смолдерс із Нідерландів змагаються у чвертьфіналі велоспорту Bmx Racing Women під час Олімпійських ігор. Японія, 29 липня 2021 року
Вікторія Ус із України на Олімпійських іграх 2020. Каное &ndash; слалом &ndash; таблиця C1 &ndash; жінки. Токіо, 29 липня 2021 року
6 Вікторія Ус із України на Олімпійських іграх 2020. Каное – слалом – таблиця C1 – жінки. Токіо, 29 липня 2021 року
Японка Сера Азума (у центрі ліворуч) у бою проти Кіфер Лі (у центрі вправо) зі США, та Нора Мохамед (ліворуч) із Єгипту проти Лариси Коробейнікової (праворуч) із Олімпійського комітету Росії у чвертьфіналі жіночого фехтування. Тіба, Японія, 29 липня 2021 року
7 Японка Сера Азума (у центрі ліворуч) у бою проти Кіфер Лі (у центрі вправо) зі США, та Нора Мохамед (ліворуч) із Єгипту проти Лариси Коробейнікової (праворуч) із Олімпійського комітету Росії у чвертьфіналі жіночого фехтування. Тіба, Японія, 29 липня 2021 року
&laquo;Золота&raquo; Суніса Лі, Сполучені Штати, виступає на балансирі під час фіналу жіночого багатоборства з гімнастики на літніх Олімпійських іграх у Токіо, 29 липня 2021 року&nbsp;
8 «Золота» Суніса Лі, Сполучені Штати, виступає на балансирі під час фіналу жіночого багатоборства з гімнастики на літніх Олімпійських іграх у Токіо, 29 липня 2021 року 
Маріус Козмюк та Ципріан Тудоса з Румунії позують із срібною медаллю у фіналі чоловічої веслувальної пари. Токіо, 29 липня 2021 року
9 Маріус Козмюк та Ципріан Тудоса з Румунії позують із срібною медаллю у фіналі чоловічої веслувальної пари. Токіо, 29 липня 2021 року
Канадець Шаді Елнахас (у білому) та азербайджанець Зелим Коцоєв змагаються у двобої серед чоловіків до 100 кг під час Олімпійських ігор 2020 року. Токіо, 29 липня 2021 року
10 Канадець Шаді Елнахас (у білому) та азербайджанець Зелим Коцоєв змагаються у двобої серед чоловіків до 100 кг під час Олімпійських ігор 2020 року. Токіо, 29 липня 2021 року
Гравчині Норвегії святкують після гандбольного матчу з Чорногорією.&nbsp;Токіо, Японія, 29 липня 2021 року
11 Гравчині Норвегії святкують після гандбольного матчу з Чорногорією. Токіо, Японія, 29 липня 2021 року
Цотне Рогава з України (грузинського походження) проти британця Фрейзера Кларка. Чоловічий бокс у суперважкій вазі. Токіо, Японія, 29 липня 2021 року
12 Цотне Рогава з України (грузинського походження) проти британця Фрейзера Кларка. Чоловічий бокс у суперважкій вазі. Токіо, Японія, 29 липня 2021 року
Протестувальники проти літніх Олімпійських ігор у Токіо під кабінетом прем&#39;єр-міністра Японії. Токіо, 29 липня 2021 року
13 Протестувальники проти літніх Олімпійських ігор у Токіо під кабінетом прем'єр-міністра Японії. Токіо, 29 липня 2021 року
Турсуной Рахімова з Узбекистану під час боксерського поєдинку проти Бусе Наз Чакіроглу з Туреччини. Жіночий бокс, вагова категорія 48-51 кг. Токіо, 29 липня 2021 року
14 Турсуной Рахімова з Узбекистану під час боксерського поєдинку проти Бусе Наз Чакіроглу з Туреччини. Жіночий бокс, вагова категорія 48-51 кг. Токіо, 29 липня 2021 року
Олена Рибакіна з Казахстану під час півфінального матчу проти Белінди Бенчич зі Швейцарії. Одиночний розряд&nbsp;&ndash; жінки, півфінал. Токіо, Японія, 29 липня 2021 року
15 Олена Рибакіна з Казахстану під час півфінального матчу проти Белінди Бенчич зі Швейцарії. Одиночний розряд – жінки, півфінал. Токіо, Японія, 29 липня 2021 року
Фехтувальниця Флора Паштор із Угорщини плаче після того, як її команда програла команді Canada Foil у жіночих індивідуальних змаганнях за класифікацією 5-8. Тіба, Японія, 29 липня 2021 року
16 Фехтувальниця Флора Паштор із Угорщини плаче після того, як її команда програла команді Canada Foil у жіночих індивідуальних змаганнях за класифікацією 5-8. Тіба, Японія, 29 липня 2021 року
Угорець Міклош Циреніч у бою проти Ніяза Іліасова з Олімпійського комітету Росії.&nbsp;Дзюдо&nbsp;&ndash;100 кг, чоловіки.&nbsp;Токіо, Японія, 29 липня 2021 року
17 Угорець Міклош Циреніч у бою проти Ніяза Іліасова з Олімпійського комітету Росії. Дзюдо –100 кг, чоловіки. Токіо, Японія, 29 липня 2021 року
Люди в масках на тлі спалаху COVID-19 в олімпійському містечку на Олімпійських іграх 2020 у Токіо, Японія, 29 липня 2021 року
18 Люди в масках на тлі спалаху COVID-19 в олімпійському містечку на Олімпійських іграх 2020 у Токіо, Японія, 29 липня 2021 року
Американець Коннор Філдс (ліворуч) випереджає суперників у чвертьфіналі велосипедних гонок BMX серед чоловіків. Токіо 29 липня 2021 року. &nbsp;
19 Американець Коннор Філдс (ліворуч) випереджає суперників у чвертьфіналі велосипедних гонок BMX серед чоловіків. Токіо 29 липня 2021 року.
 
Ільфат Абдуллін із Казахстану, індивідуальна стрільба з лука, 1/32 фіналу. Токіо, Японія, 29 липня 2021 року
20 Ільфат Абдуллін із Казахстану, індивідуальна стрільба з лука, 1/32 фіналу. Токіо, Японія, 29 липня 2021 року
Сунь Інша з Китаю (на фото) в бою проти японки Іто Міми під час півфіналу настільного тенісу в одиночному розряді. Токіо, 29 липня 2021 року
21 Сунь Інша з Китаю (на фото) в бою проти японки Іто Міми під час півфіналу настільного тенісу в одиночному розряді. Токіо, 29 липня 2021 року

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