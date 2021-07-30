Байден оголосив нову політику в подоланні спалаху COVID-19 для федеральних службовців

Президент США Джо Байден оголосив 29 липня, що всі федеральні службовці, які не були щеплені проти COVID-19, повинні носити маску та дотримуватися дистанції під час роботи або проходити регулярне обстеження.

Закликавши всіх американців зробити щеплення, Байден сказав, що мільйони цивільних службовців федерального уряду та підрядників на місцях попросять засвідчити свій статус вакцинації.

Обов’язкової вакцинації для федеральних службовців, яку розглядали, не запроваджують.

Нові правила також не стосуються військовослужбовців, але Байден сказав, що він доручив Міністерству оборони розглянути питання про долучення щеплень від COVID-19 до списку необхідних для військових.

За словами президента, хоча 164 мільйони американців були повністю вакциновані з моменту початку вакцинальної кампанії пів року тому, країна зараз зіткнулася з набагато більш заразним штамом коронавірусу – «Дельта», який викликає нові хвилі інфекцій у всьому світі.

Як очікують, крок Байдена може послужити прикладом для приватних підприємств та інших установ у США на тлі зростання захворюваності через штам «Дельта».

За даними на 2020 рік, у США налічується більше ніж два мільйони цивільних держслужбовців.

Протягом кількох місяців США, здавалося, тримали пандемію значною мірою під контролем, багато обмежень були зняті зі швидким проведенням вакцинації.

Проте за останній місяць число щоденних випадків COVID-19 зросло майже вп’ятеро – до 57 тисяч, а кампанія вакцинації втратила оберти через побоювання людей щепитися й інші фактори.