Республіканці в США заявляють про витік COVID-19 з лабораторії в Китаї

Спалах COVID-19 виник через генетично модифікований вірус унаслідок витоку з лабораторії в китайському місті Ухань. Про це йдеться в розслідуванні республіканців у Палаті представників США, пише The Hill.

За словами автора доповіді, конгресмена Майкла Маккола, лабораторія проводила дослідження мутацій вірусу для вивчення профілактичних заходів. Роботи при цьому велися в небезпечних умовах, вважає республіканець. У розслідуванні також стверджується, що перший випадок зараження COVID-19 був зафіксований у вересні 2019 року, а не в листопаді, як про це повідомляв офіційний Пекін.

Маккол закликав запровадити нові санкції проти інституту вірусології в місті Ухань та представників китайської компартії, які, як стверджується, заважали боротьбі з пандемією.

У травні президент США Джо Байден звернувся до розвідки по дані про походження COVID-19. Байден дав три місяці для того, щоб отримати дані про роль китайської лабораторії в походженні вірусу.

На початку 2021 року до міста Ухань приїхали експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я. Вони провели розслідування і дійшли висновку, що найбільш ймовірна версія появи COVID-19 – це передача від тварини до людини.

Пекін відкинув усі звинувачення в приховуванні інформації про коронавірус і його лабораторне походження та відмовився брати участь у додаткових розслідуваннях Всесвітньої організації охорони здоров’я.

З початку пандемії в світі захворіли майже 200 мільйонів людей, померли більш як чотири мільйони пацієнтів.