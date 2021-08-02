У Німеччині протестували проти карантинних обмежень, 600 людей затримали

Попри офіційну заборону на деякі демонстрації, тисячі людей вийшли на вулиці Берліна на знак протесту проти антикоронавірусних заходів, ухвалених урядом Німеччини для боротьби з новим спалахом захворюваності на COVID-19.

Поліція 1 серпня заявила, що деякі протестувальники «ображали і нападали» на офіцерів, а також відсунули огорожі, щоб зірвати рух в частині німецької столиці.

За оцінками речника поліції, що на акцію вийшло 5 тисяч протестувальників. Понад 600 людей були затримані.

«Вони намагалися прорвати поліцейський ланцюг і витягнути наших колег. Це призвело до застосування подразнюючих речовин, дубинок та фізичного насильства», – повідомила берлінська поліція в своєму твітері.

Демонстрації, які також проходили в інших містах Німеччини, почалися після того, як судді заборонили кілька запланованих на вихідні мітингів руху «Кверденкер» («Нестандартних мислителів»), який став найгучнішим голосом проти антиепідемічних обмежень у Німеччині.

Суд заявив, що не може допустити проведення протестів через побоювання, що учасники порушать правила носіння масок та соціального дистанціювання на тлі зростання кількості заражених.

Мітинги «Кверденкера» зібрали велику кількість людей, але їх часто розганяють невдовзі після початку через порушення антивірусних правил.

Внутрішня розвідувальна служба Німеччини заявила, що деякі членів «Кверденкера» перебувають під її наглядом через занепокоєння щодо їхнього ймовірного зв’язку з правим екстремізмом.

Протести в Німеччині відбуваються після того, як схожі акції почалися в сусідній Франції.

Десятки тисяч французів протестували в Парижі та інших містах 31 липня проти запланованих заходів з протидії поширенню коронавірусу. Ці акції – частина опору рішенням урядів у всьому світі, які посилюють обмеження через коронавірус.

Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило, що близько 204 тисяч людей приєдналися до 180 акцій протесту по всій країні. Протести були переважно мирними, проте в Парижі сталися сутички.

Це були треті вихідні поспіль, коли учасники протестів виступили проти нових заходів президента Еммануеля Макрона щодо COVID-19. Ці кроки спрямовані на заохочення людей робити вакцинацію та зберігають обмеження для тих, хто цього не робить.